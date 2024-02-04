ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ahmet İlker Karateke hayatını kaybetti, Emre Can Gökmen yaralandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çobanlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Mersin'den Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Emre Can Gökmen idaresindeki 07 US 137 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre Şantiye mevkiinde bulunan sebze ve meyve deposundan yük alıp kara yoluna çıkan Veysel D. idaresindeki 07 UR 118 çekici 07 BDB 278 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje savrulan hafif ticari araç hurdaya döndü.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araçta yolcu olarak bulunan Ahmet İlker Karateke'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan araç sürücüsü Emre Can Gökmen ise ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kazada hayatını kaybeden Karateke'nin olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Karateke'nin cansız bedeni nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan D-400 kara yolunun Mersin- Antalya yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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Son Dakika › Güncel › Gazipaşa'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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