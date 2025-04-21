Gazipaşa'da Yağlı Güreşler ve Çocuk Festivali - Son Dakika
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Gazipaşa'da Yağlı Güreşler ve Çocuk Festivali

Gazipaşa Koru sahilinde 3. Yağlı Güreşler ve 23 Nisan Çocuk Festivali coşkuyla yapıldı.

21.04.2025 10:52
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Gazipaşa ilçesi Koru sahilinde 3. Gazipaşa Yağlı Güreşleri ve 23 Nisan Çocuk Festivali yapıldı.

Güreşlere, altın kemerli başpehlivanların da yer aldığı 600 pehlivan katıldı.

Yağlı güreşlerde finalde rakibi Osman Kan'ı yenen Orhan Okulu, başpehlivan oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 3 milyon ile başlattığı ağalık ihalesini ise Hasan Eminoğlu 7 milyon 777 bin lira ile aldı.

Güreşleri, Böcek'in yanı sıra CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem ve Aykut Kaya çeşitli ilçelerin belediye başkanları, ilçe protokolü ve vatandaşlar da izledi.

Öte yandan Festival kapsamında 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

Şenliğe katılan çocuklar, sihirbazlık ve animasyon gösterilerini izledi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, festivalin çok sayıda vatandaşın katılımı ile coşkulu geçtiğini belirtti.

Yılmaz, organizasyonlarını her yıl büyüterek devam ettiklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazipaşa'da Yağlı Güreşler ve Çocuk Festivali - Son Dakika

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