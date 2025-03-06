GAZİRAY'da Milli Gurur: İlk Yerli Tren Seti Raylarda - Son Dakika
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GAZİRAY'da Milli Gurur: İlk Yerli Tren Seti Raylarda

Gaziantep'te GAZİRAY projesi kapsamında Sakarya'da üretilen ilk yerli tren seti raylara indi. Toplamda 32 vagondan oluşacak 8 adet banliyö tren seti, modern tasarımı ve yüksek yolcu kapasitesiyle Gaziantep ulaşımını konforlu hale getirecek.

06.03.2025 17:03
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GAZİRAY'da milli gurur: İlk yerli tren seti raylarda

Sakarya'da üretilen ilk yerli ve milli tren seti Gaziantep'e ulaştı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmetindeki GAZİRAY için, Sakarya'da üretilen ilk yerli ve milli tren seti Başpınar İstasyonu'nda raylara çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmetindeki GAZİRAY için, Sakarya'da üretilen ilk yerli ve milli tren seti Başpınar İstasyonu'nda raylara çıktı. Proje kapsamında, toplamda 32 vagondan oluşacak 8 adet banliyö tren seti üretiliyor. Her tren seti saatte 90 kilometre hıza ulaşabiliyor. Dört vagondan oluşan her set, iki sürücü kabiniyle donatılmış olup 206 oturma düzeni sayesinde toplamda bin yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Son teknoloji altyapısıyla güvenli ve konforlu ulaşım

Trenin tasarımında Gaziantep'in kültürel dokusunu yansıtan detaylara yer verilirken, tamamen yerli teknolojiler kullanılarak geliştirilen kontrol ve yönetim sistemleri sayesinde yolculara güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım deneyimi sunuluyor. Ayrıca, trenlerde 32 yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 42 bilgilendirme ekranı, iç ve dış güvenlik kameraları, ses sistemi ve yaklaşık 85 bin metre özel yangına dayanıklı kablo bulunuyor.

"Yerli ve milli olarak üretilen vagonlarımız Gaziantep'e ulaştı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Sakarya'dan getirilen tren seti için Başpınar İstasyonu'nda teknik incelemelerde bulunarak, raylara iniş aşamasına katıldı. Uğur, burada yaptığı konuşmada Gaziantep için çok heyecan verici bir gün olduğunu belirterek, "Bugün yerli ve milli olarak üretilen vagonlarımız Gaziantep'e ulaştı ve birazdan raylara indireceğiz. GAZİRAY bugün 10 bin kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor. Gaziantep, ulaşımı rahatlatacak çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Tren setinin koltuk tutamakları da havuç dilimi şeklinde

Tren setlerinin rengini vatandaşlara sorduklarını anlatan Uğur, "Gaziantep halkı Gaziantep'imizin baklavasının rengini seçtiler. Sadece onunla kalmadık. Koltukları da Gaziantep'e özel olarak üretildi. Koltukları ve iç dizaynı incelediğimizde koltuk tutamakların havuç dilimi baklava şeklinde olduğunu da göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yolcu kapasitemizi de 60 bine çıkaracağız"

Tren setlerinin tamamının yakın zamanda Gaziantep'e ulaşmasını planladıklarını ifade eden Uğur, "Şu anda 20 dakikada 1 olan sefer sayımızı, beklediğimiz tren setleri geldiğinde 6 dakikada bir sefer sayısına ulaştırmış olacağız ve toplam yolcu kapasitemizi de 60 bine çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımız çok konforlu, kaliteli, çevreci yeni tren setlerimizle seyahat edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Gaziantep, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİRAY'da Milli Gurur: İlk Yerli Tren Seti Raylarda - Son Dakika

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