Gazprom, AB'de doğal gaz stoklarının tarihi düşük seviyeye gerilediğini bildirdi - Son Dakika
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Gazprom, AB'de doğal gaz stoklarının tarihi düşük seviyeye gerilediğini bildirdi

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Gazprom Başkanı Miller, AB ülkelerinin sonbahar-kış öncesi doğal gaz stoklarının tarihi düşük seviyelere gerilediğini söyledi. Depoların doluluk oranı 1 Ekim itibarıyla yüzde 72, depolardaki gaz geçen yılın aynı dönemine göre 11,3 milyar metreküp düşük.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sonbahar-kış sezonu öncesinde doğal gaz stoklarının tarihi düşük seviyelere gerilediğini söyledi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranının 1 Ekim itibarıyla yüzde 72 olduğu bildirildi.

Avrupa'daki depolarda bulunan gaz miktarının geçen yılın aynı dönemine göre 11,3 milyar metreküp daha düşük olduğuna işaret edilen açıklamada, Baltık ülkelerinin tek yer altı doğal gaz deposu Incukalns'taki doluluk oranının da yüzde 49 ile 1 Ekim için rekor düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Miller, "AB ülkeleri, zorlu sonbahar-kış sezonu öncesinde gaz alanında tarihi düşük seviyeler kaydetmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yaşanan enerji krizine karşı doğal gaz depolarının yüzde 90 doldurulmasını zorunlu hale getirmişti. Birlik, geçen yıl depolama kurallarında değişikliğe giderek zor piyasa koşullarında üye ülkelere hedefte esneklik sağladı. Yüzde 90'lık hedefin 1 Ekim ile 1 Aralık arasında gerçekleştirilmesine ve belirli koşullarda depoların yüzde 80 seviyesinde doldurulmasına izin verildi.

Kaynak: AA
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