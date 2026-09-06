Gazze'de 2.5 Yıl Sonra 100 Şehit Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de 2.5 Yıl Sonra 100 Şehit Toprağa Verildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 2.5 yıl önce Zeytun'da düzenlediği saldırıda enkaz altında kalan, çoğu çocuk 100 Filistinlinin naaşına ulaşılarak bugün toprağa verildi. Cenazeler, törenle Ehli Baptist mezarlığında defnedildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun yaklaşık iki buçuk yıl önce Zeytun mahallesinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden, çoğu çocuk 100 Filistinli toprağa verildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde çok sayıda evi sakinleri içindeyken bombaladığı saldırının üzerinden iki buçuk yıl geçmesinin ardından, enkaz altında kalan 100 kişinin naaşına ulaşıldı.

Birkaç gün önce enkazdan çıkarılan en az 60'ı çocuk 100 Filistinlinin naaşı, saldırının düzenlendiği Zeytun mahallesinde yıkılmış binaların arasında bulunan alana yan yana dizildi.

Filistin bayrağına sarılı naaşların üzeri çiçeklerle süslendi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra kanaat önderleri ile siyasi ve toplumsal isimlerin de bulunduğu binlerce Filistinlinin yer aldığı törende cenaze namazının kılınmasının ardından naaşlar, Zeytun mahallesindeki Ehli Baptist mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde, naaşları çıkarma çalışmalarını yürüten Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri ile yaşamını yitirenlerin yakınları ve önde gelen isimler tarafından anma konuşmaları yapıldı.

Geciken vedalaşma

Saldırıda 9 aylık hamile eşi ve 3 yaşındaki kızını kaybeden Mahmud Murtaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ailesini kaybetmeden önce yeni bebeğinin doğumunu beklediklerini söyledi.

Murtaca, eşinin, kızının ve doğmamış bebeğinin naaşının yaklaşık üç yıl boyunca enkaz altında kaldığına işaret ederek, "Cenazelere ulaşılmasıyla birlikte yaralarımız yeniden kanadı. Doğumunu beklediği bebeğimi kucaklayamadan kaybettim." dedi.

Eşi ve çocukları sanki dün vefat etmiş gibi hissettiğini belirten Murtaca, "Şu anda önümdeler ama onlara sarılamıyor, vedalaşamıyorum. Geride kafatasları ve kemikler kaldı." diye konuştu.

Nüfustan silinen aileler

Gazze Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kazat ise enkaz altından çıkarılanlar arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da bulunduğunu kaydetti.

Gerekli imkanların tedarik edilememesi nedeniyle başka mahallelerde de benzer tablonun yaşanabileceğine vurgu yapan Kazat, İsrail saldırılarının Filistinli ailelerin tamamının nüfus kayıtlarından silinmesine yol açtığını belirtti.

Ekipman engeli, enkaz arama çalışmalarını güçleştiriyor

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, "Enkaz altında kalan naaşların çıkarılması çalışmaları, yıkımın boyutu ve ağır iş makinelerinin yetersizliği sebebiyle çok zahmetli ve son derece zorlu bir süreçti." dedi.

Basal, "Bugün defnedilen cenazelerin çoğu çocuklardan oluşuyor; yaklaşık 60 çocuk naaşı bulunuyor." ifadesini kullandı.

Sözcü, arama-kurtarma ve naaşları çıkarma çalışmalarının hızlandırılmasının önündeki en büyük engelin ekipman yetersizliği olduğuna dikkati çekti.

İsrail saldırısında yıkılan evlerin enkazındaki cenazelere ulaşılması için başlatılan "Şehitlerin Naaşlarının Çıkarılması" projesinin ikinci aşamasının 800 saatlik çalışmayı kapsadığı bilgisini veren Basal, bu aşamada, Gazze ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta vilayetlerinde yıkılan 147 evin enkazı altında çalışmalar yürütüleceğini; bu enkazların altında 1000'den fazla naaşın bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

İlk aşaması Kasım 2025'in sonlarında başlatılan projeyle 54 ev ve binanın enkazı altında bulunan 559 kayıptan yaklaşık 333 kişinin cenazesi ve naaş kalıntıları çıkarılmıştı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ağır saldırılardan bu yana yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin kayıp olduğunu belirtmişti. Kayıplar arasında cenazeleri hala enkaz altında bulunanların da olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 2.5 Yıl Sonra 100 Şehit Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

15:59
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
15:17
İş insanı tutuklandı Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
15:12
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
14:44
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kurudu anlar kamerada
Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada
14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 16:26:23. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de 2.5 Yıl Sonra 100 Şehit Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement