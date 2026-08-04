Gazze'de 112 Filistinli için cenaze töreni - Son Dakika
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Gazze'de 112 Filistinli için cenaze töreni

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İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 112 Filistinli için cenaze hazırlıkları yapılıyor.

İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nde düzenlediği, 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaşamını yitiren ve enkazdan çıkarılan 112 Filistinli için cenaze töreni hazırlıkları yapılıyor.

İsrail ordusunun, 24 Kasım 2023'te başlayan ateşkesten bir gün önce Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Hasayine ve Ebu Şeria ailelerine ait evlerin bulunduğu yerleşim bölgesi hedef alındı.

Enkazdan birkaç gün önce çıkarılan 112 Filistinlinin naaşı, cenaze töreni öncesinde Gazze kentindeki yıkılmış binaların arasında bulunan bir alana yan yana dizildi.

Yakınları, Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzerini çiçeklerle süsledi.

İsrail'in Kasım 2023'te Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin yaşadığı yerleşim bölgesini bombaladığı saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşılmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 1 Ağustos'ta ekiplerin, yaklaşık iki hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinlinin naaşının ve kalıntılarının çıkarıldığını aktarmıştı.

Ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ulaşılamadığını, bu kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir ize rastlanmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 112 Filistinli için cenaze töreni - Son Dakika

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