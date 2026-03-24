Gazze'de 15 Sağlık Çalışanı Öldürüldü
Gazze'de 15 Sağlık Çalışanı Öldürüldü

24.03.2026 00:57
Hollanda Kızılhaçı, 2025'te Gazze'de 15 sağlık çalışanının öldürülmesine dair adalet talep etti.

Hollanda Kızılhaçı, İsrail askerlerinin 23 Mart 2025'te Gazze'de 15 sağlık çalışanını öldürmesine ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması ve adalet için çalışılması çağrısı yaptı.

Hollanda Kızılhaçı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, 23 Mart 2025'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan bölgesinde 15 sağlık çalışanını öldürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, ambulans sirenlerinin duyulması, ışıklarının ve amblemlerinin görülmesine rağmen yüzlerce ateş açarak sağlık çalışanlarını öldürdüğü aktarılarak, "Hayat kurtarabilecekken, hayatları alındı. Şimdi bir yıl sonra Gazze'deki sağlık çalışanlarının geçen yıl nasıl öldürüldüğü belirsizliğini koruyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hollanda Kızılhaçı Genel Direktörü Harm Goossens, İsrail askerlerinin sağlık çalışanlarını katletmesini "yardım tarihinde kapkara bir sayfa" olarak nitelendirdi.

Goossens, "Kuralların çiğnendiği ve sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiği yerde, uluslararası toplumun sesini yükseltmesi, gerçeklerin ortaya çıkması ve adalet için çalışması gerekir." çağrısı yaptı.

15 sağlık çalışanının katledilmesine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını isteyen Goossens, "Sadece sessiz diplomasi yeterli değil, sesini yükseltmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, dünya çapında sağlık çalışanlarının giderek daha fazla şiddetin hedefi haline geldiği ve son 10 yılda sağlık çalışanları arasındaki kayıpların neredeyse üç katına çıktığı bilgisine yer verildi.

Gazze'de 15 sağlık çalışanının öldürülmesine ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması ve insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Sorun yetersiz kural değil. İnsancıl hukuk açık: sağlık çalışanları hedef olamaz ve herhangi bir engel olmadan çalışmalarını yapabilmelidir. Sorun bunlara uyulmamasıdır ve bu siyasi iradeyle başlar." ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, 23 Mart 2025'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan bölgesinde yaralılara yardıma giden ambulans ve itfaiye aracındaki 15 sağlık çalışanını öldürmüştü.

Öldürülen kişiler, elleri bağlanmış, başlarından ve göğüslerinden vurulmuş, birinin başı kesilmiş, diğerlerinin cesetleri parçalanmış şekilde derin bir çukura gömülü olarak bulunmuştu.

İsrail yönetimi ise sirenlerin çalmadığını ve lambaların yanmadığını ileri sürerek, ambulans ve itfaiye araçlarının "şüpheli" olduğunu ve bu nedenle ateş açıldığını ileri sürmüştü.

New York Times gazetesi, 5 Nisan 2025'te öldürülen bir sağlık görevlisinin cep telefonundan ulaştığı videoyu yayınlamış ve görüntülerde araçların tepe lambalarının yandığı ve sirenlerin çaldığı görülmüştü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de 15 Sağlık Çalışanı Öldürüldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazze'de 15 Sağlık Çalışanı Öldürüldü - Son Dakika
