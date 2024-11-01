Gazze\'de 183 Gazeteci Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 183'e yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Alquds Today" televizyonunun foto muhabiri Bilal Muhammed Receb'in İsrail tarafından suikastla öldürüldüğü belirtildi.

Ofisin açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 183'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast yapmasının şiddetle kınandığı açıklamada, "iğrenç" olarak nitelendirilen bu suçun işlenmesinden tamamen İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, İsrail'i caydırmaları, işlemeyi sürdürdüğü suçları nedeniyle uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu durdurması ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.