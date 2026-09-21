Gazze'de 2 binden fazla hasarlı bina riskli, çökmelerde 65 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de 2 binden fazla hasarlı bina riskli, çökmelerde 65 Filistinli öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2 binden fazla hasarlı binanın çökme riski taşıdığını, 250'sinin tamamen 870'inin kısmen yıkılması gerektiğini duyurdu. Hasarlı bina çökmelerinde şimdiye kadar 65 Filistinli öldü, 270 kişi yaralandı; halk uzak durmaya çağrıldı.

Gazze'deki hükümet İsrail saldırıları nedeniyle hasar gören 2 binden fazla binanın insanların hayatını tehlikeye attığını duyurdu.

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gazze Şeridi genelinde tehlike arz eden ve yıkılma riski bulunan binalara ilişkin güncel verileri yayımladı.

Bölge genelinde çökme riski altındaki binaların sayısının 2 binden fazla olduğu, bunlardan 250'sinin iş makineleriyle tamamen, 870'inin de kısmen yıkılması gerektiğine dikkati çekildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 520, Gazze kentinde 700, Gazze'nin orta kesiminde 300 ve Han Yunus'ta 480'den fazla binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bölgede 880 binaya ilişkin incelemenin sürdüğü ve şu ana kadar tehlikeli durumdaki 320 binanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hasarlı binaların çökmesi sonucu şimdiye kadar 65 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Halka hasarlı binalardan uzak durma çağrısı yapılan açıklamada, insan hayatını tehlikeye sokan binaların da yetkililere bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
GüvenlikGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:48
Öpücüklerle belgelenmişti Milli çiftin aşkı bitti mi
Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:33:19. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de 2 binden fazla hasarlı bina riskli, çökmelerde 65 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement