Gazze'de 200'den Fazla Filistinli Enkaz Altında - Son Dakika
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Gazze'de 200'den Fazla Filistinli Enkaz Altında

İsrail'in son saldırılarında Gazze'de 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, enkaz altında bekliyor.

01.12.2024 16:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine son 48 saatte düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altında 200'den fazla Filistinlinin cansız bedeninin olduğu belirtildi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları neticesinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani tablonun mutlak bir felakete doğru sürüklendiğini aktardı.

İsrail ordusunun Arac, Baba, Ulyan ve Veraş Ağa ailelerine ait evlere saldırı düzenlediğini ve katliam gerçekleştirdiğini kaydeden Ebu Safiyye, hastaneye kaldırılan yaralılardan sadece 3 kişinin hayatta kaldığını belirtti.

Ebu Safiyye, hedef alınan Arac ailesinin evinde yaklaşık 100 kişinin yaşadığını ve saldırıdan yalnızca Kemal Advan Hastanesi çamaşırhanesinde çalışan ve o sırada işte olan bir kişinin kurtulduğunu kaydetti.

"Son 48 saatteki saldırılarda hayatını kaybedenlerden 200'den fazlası hala enkaz altında." diyen Ebu Safiyye, enkaz altında kalan ve yardım isteyenlerin seslerinin yürek parçaladığını ifade etti.

Ebu Safiyye, "Filistinliler, enkaz altındakileri kurtarmaya çalıştığında yine İsrail uçakları tarafından hedef alınıyor. Bu durum bölgelere erişimi neredeyse imkansız hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Kemal Advan Hastanesi'nin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Ebu Safiyye, tıbbi ekipman, ilaç ve gerekli malzemelerin girişine izin verilmemesinin yanı sıra ambulansların girişinin de engellendiğine dikkati çekti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, hastanede çoğu yaralı ve durumu kritik 63 vakanın olduğunu, bunlardan 9'unun yoğun bakımda 2'sinin yeni doğan olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu, Ekim ayının ilk haftasından bu yan Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 200'den Fazla Filistinli Enkaz Altında - Son Dakika

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