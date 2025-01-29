Gazze'de 250 Bin Aile İçin Acil Konaklama Çağrısı - Son Dakika
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Gazze'de 250 Bin Aile İçin Acil Konaklama Çağrısı

Gazze hükümeti, İsrail saldırıları sonrası yıkılan evler için çadır ve konteyner talep ediyor.

29.01.2025 22:46
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Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında evleri yıkılan 250 bin ailenin geçici olarak konaklayabileceği çadır ve konteyner evlerin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi için Tel Aviv'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında arabuluculuk yapan ülkelerden (ABD, Katar ve Mısır), İsrail'in insani protokolleri uygulayarak yardım malzemeleri ve geçici konaklama için gerekli çadır ve konteyner evler gibi malzemelerin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi için baskı kurmaları talep edildi.

Gazze Şeridi'ne çadır ve konteyner evlerin girişi için sınır kapılarının tümüyle açılmasının kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in yıkım ve yerinden etmeyi sistematik olarak uyguladığı Gazze Şeridi'nde 250 binden fazla Filistinli ailenin konaklanması için çadır ve konteyner evlerin bölgeye girişine izin verilmesi talebinde bulunuldu.

İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların altında kalan insanların cansız bedenlerinin çıkarılması için sivil savunma ekiplerinin kullanacağı araç ve ekipmanlara acil ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, elektrik santralleri ve su şebekeleri gibi temel altyapı hizmetlerinin onarılması için de malzemelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ihtiyaçların bölgeye girişine engel olan İsrail'in Gazze'deki insani krizin büymesine neden olduğu ve yüz binlerce insanın hayatını tehlikeye attığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinden 72 saatte yarım milyon insanın kuzeye dönüş yaptığına işaret edilen açıklamada, bu kadar vatandaşın dönüşüyle bölgedeki insani krizin büyüdüğüne dikkat çekildi.

Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına göre, İsrail'in şiddetli saldırı ve kuşatması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yüzde 80'i tamamen yıkılırken 300 binden fazla Filistinli evsiz kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 250 Bin Aile İçin Acil Konaklama Çağrısı - Son Dakika

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