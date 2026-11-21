İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında yıktığı 39 binanın enkazından 129 Filistinlinin cenazesi ve naaş kalıntısının çıkarıldığı belirtildi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, enkaz altındaki cenazelere ulaşmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) finanse ettiği projenin ikinci aşaması kapsamında Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 39 binanın enkazında sınırlı imkanlarla 53 gün süren arama çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun saldırılarında yıkılan söz konusu binalardan 129 Filistinlinin cenazesi ve naaş kalıntısının çıkarıldığı kaydedildi.

Söz konusu 39 binanın enkazında 233 kişinin cesedinin kaybolduğunun tespit edildiği, ancak çalışmalar sonucu yalnızca 129 ceset ile naaş kalıntısına ulaşıldığı aktarıldı.

Cenazelerin çıkarılması çalışmalarına ICRC ekiplerinin yanı sıra adli tıp ekipleri ve belediye ekiplerinin de katıldığı belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, 19 Temmuz'da Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yıkılan 147 evin enkazı altında bulunduğu tahmin edilen 1072 kişinin cenazesini aramayı kapsayan "Şehitlerin Cenazelerinin Kurtarılması" projesinin ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Projenin Kasım 2025'te başlayan ilk aşamasında ise 54 ev ve binanın enkazı altında kayıp olduğu bildirilen 559 kişiden 333'ünün cenazesi ve naaş kalıntıları çıkarılmıştı.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, geçen ekim ayında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yıkılan binaların enkazı altında yaklaşık 8 bin kişinin cenazesinin bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 4 bininin İsrail güçlerinin kontrolündeki ve ulaşılması zor bölgelerde kaldığını bildirmişti.

Basal, enkaz kaldırmak için gerekli ekipman ve ağır iş makinelerindeki ciddi eksiklik nedeniyle mevcut imkanlarla cenazeleri çıkarma çalışmalarının 8 ila 10 yıl sürebileceği uyarısında bulunmuştu.