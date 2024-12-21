Gazze'de 442 Gün Süren Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 442 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 422 kişi hayatını kaybetti, 1738 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 227'ye, yaralı sayısı da 107 bin 573'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.