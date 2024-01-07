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Gazze'de 8 Binden Fazla Filistinli Kayıp - Son Dakika
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Gazze'de 8 Binden Fazla Filistinli Kayıp

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in saldırıları sonucunda 8 binden fazla Filistinlinin kayıp olduğunu duyurdu. Birim çalışanları da hedef alınarak engellendi ve 5 kişi bilinmeyen bir yere götürüldü. Saldırılarda yaralananların çoğu Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Gazze\'de 8 Binden Fazla Filistinli Kayıp
07.01.2024 - 17:05,
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Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, 8 binden fazla Filistinlinin kayıp olduğunu duyurdu.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonuçlarına dair bilgi verdi.

İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda merkezlerinin hizmet dışı kaldığını belirten Basal, çalışanlarının da doğrudan ya da dolaylı olarak hedef alındığını ifade etti.

Birim çalışanlarının Gazze'de birçok noktaya ulaşmasının İsrail güçlerince engellendiğini belirten Basal, çalışanlardan 5 kişinin ise bilinmeyen bir yere götürüldüğünü kaydetti.

Gazze'de 8 binden fazla Filistinlinin kayıp olduğunu ifade eden Basal, saldırılarda yaralananların çoğunun da Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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