Gazze'de Açlık Felaketi: 326 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Felaketi: 326 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in 80 gün süren abluka politikası, Gazze'de 326 ölüm ve 300'den fazla düşük vakasına yol açtı.

20.05.2025 23:54
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Gazze'deki hükümet, İsrail'in 80 gündür sınır kapılarını kapalı tutup, yardımların girişini engelleyerek uyguladığı aç bırakma politikasının, 326 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 300'ü aşkın hamile kadının düşük yapmasına sebep olduğunu belirtti.

Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı aç bırakma politikası, 80 gün içinde yetersiz beslenme, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle 326 kişinin hayatını kaybetmesine, ayrıca 300'ü aşkın düşük vakası yaşanmasına yol açtı." denildi.

"İşgalcilerin sistematik açlık politikasını uygulamaya devam etmesi sonucu Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen insani felaketten dolayı derin endişe duydukları" belirtilen açıklamada, yaşananların "soykırım niteliğinde olduğunu ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2,4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını tehdit eden büyük bir insani felaketin habercisi olduğu" vurguladı.

Açıklamada, "İsrail işgalinin 2 Mart'tan bu yana tam olarak insani, tıbbi yardım ve yakıt taşıyan tek bir tırın bile Gazze'ye girişine izin vermediği" belirtildi.

Gazze'nin bu dönemde temel ihtiyaçların asgari düzeyde karşılanabilmesi için en az 44 bin yardım tırına ihtiyaç duyduğu kaydedilen açıklamada, 80 günlük abluka süresince yaşanan ölümlerle ilgili, 58 kişinin yetersiz beslenme, çoğunluğu yaşlılar olmak üzere 242 kişinin gıda ve ilaç eksikliği, 26 böbrek hastasının da gerekli beslenme ve sağlık hizmetlerinin sağlanamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Hamile kadınlarda gebeliğin devamı için gerekli besin maddelerinin eksikliği nedeniyle 300'den fazla düşük vakası kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

Filistin halkının zayıf düşen bedenlerinin kan bağışı kampanyalarının başarısız olmasına yol açtığı, hastanelerin ise artan yaralı ve acil operasyona ihtiyaç duyan hastalar karşısında kan stoklarında ciddi sıkıntı yaşadığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, "sınır kapılarını acilen açmak, gıda, ilaç ve yakıtın Gazze'ye girişini sağlamak ve yüzbinlerce sivilin hayatını kurtarmak için derhal harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hayati ve sağlık tesisleri için günlük olarak en az 500 yardım, 50 yakıt tırının girmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Filistin, Hükümet, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Felaketi: 326 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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