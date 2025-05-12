Gazze'de Açlık Kıtlığı: Filistinliler Bakliyatları Öğütüyor

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ellerinde kalan son bakliyat ve hububatları ekmek yapmak için öğütüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, İsrail'in iki ayı aşkın süredir sınır kapılarını kapatarak gıda ve insani yardım girişini engellediği bölgede 65 binden fazla çocuk açlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa da İsrail ablukası ve soykırımı nedeniyle Gazze'yi resmen "açlık bölgesi" ilan etti.

Bölgede un başta olmak üzere temel gıda maddelerinin eksikliği ve giderek artan kıtlık nedeniyle Filistinliler, ekmek yapmak için baklagilleri ve tahılları öğütmek zorunda kalıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, çocuklarının açlığını gidermek için ellerindeki mercimek, fasulye gibi bakliyatları una çevirmek isteyen yüzlerce Filistinli, bir tahıl değirmeninin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bölgedeki şiddetli açlık nedeniyle Filistinliler, bakliyatın yanı sıra ellerinde kalan makarna ve pirinç gibi gıdaları da çocuklarına ekmek yapmak için öğütmeye getirdi.

Filistinlilerin çeşitli tahılları öğüterek ekmek yapması ilk kez gerçekleşen bir durum değil. İsrail saldırıları nedeniyle kıtlığın arttığı Gazze Şeridi'nde geçen yıl da Filistinliler, aylarca süren kıtlık sırasında hayvan yemlerini ve ağaç yapraklarını dahi gıdaya dönüştürmek zorunda kalmıştı.

Un yerine bozuk hububat

Değirmen sahibi Muhammed Ebu Hatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, un bulamayan ailelere yardım amacıyla cüzi bir ücret karşılığında tahıl öğüttüklerini belirtti.

Ebu Hatır, "Sınır kapıları kapatılarak yardım girişinin engellendiği Gazze'de insanlar, un olmadığı için mercimek, bakla, pirinç gibi bulabildikleri hububatı öğüterek ekmek yapıyor." dedi.

"Gelen tahıllardan bazıları bozuk oluyor. Ancak Filistinli aileler, yenilebilecek herhangi bir şey bulmayı umuyor." diyen Ebu Hatır, "İki üç gündür ekmek yememiş insanlar var." diye konuştu.

Ebu Hatır, Arap ve İslam dünyasını Gazze halkını kıtlıktan kurtarmak ve insani yardım sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Kıtlık devam ediyor

Değirmenin yanında elinde mercimek, pirinç ve fasulye dolu poşeti tutan 6 yaşındaki Filistinli Muhammed, "Evde ekmek olmadığı için mercimek ve pirinç öğütmeye geldim. Açız, yemek de yok." diye konuştu.

Sınır kapılarının kapalı olduğunu; ailesinin açlığa dayanamadığını söyleyen Muhammed, "Geçişlerin hemen açılmasını ve yardım gelmesini istiyorum." dedi.

Filistinli çocuk Zeyn de un olmadığı için öğütülsün diye pirinç, mercimek, bakla ve fasulye getirdiğini söyledi.

Sınır kapılarının kapalı olduğunu; yardım girişlerinin engellendiğini, ailesinin ellerinde kalan hububatları öğütüp yemekten başka seçeneği kalmadığını anlatan Zeyn, şunları söyledi:

"Gazze Şeridi'nde kıtlığın devam etmesi nedeniyle ben ve kardeşlerim günlerdir açlık çekiyoruz."

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de çoğu çocuk ve bebek olmak üzere aralarında hasta ve yaşlıların bulunduğu açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini duyurmuştu.