Gazze'de Açlık Tehlikesi: Son Umut Aşevi - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Tehlikesi: Son Umut Aşevi

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki aşevi, gıda kıtlığı çeken Filistinliler için son çare oldu.

06.05.2025 13:12
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan Tel Zater'deki aşevi, bölgedeki kıtlıktan kaçan binlerce Filistinlinin bir öğün yemek alabilmek için başvurdukları "son yer" haline geldi.

İsrail'in yıkıcı saldırılarının yanı sıra mart ayından bu yana sınır kapılarından yardım girişine izin vermemesi sonucu bölgede gıda sorunu baş gösterdi, pazarlarda ürünler tükendi; yüz binlerce Filistinli açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlar ve gıda güvensizliği nedeniyle yiyeceğe ulaşmak günlük bir mücadele haline geldi. Bölge nüfusunun büyük çoğunluğu günde sadece basit şekilde bir öğün yemek bulabiliyor.

Binlerce Filistinli İsrail'in uyguladığı abluka ve soykırımın, "tozu dumana kattığı" bölgede az da olsa yiyecek bir şeyler tedarik edebilmek için Tel Zater'deki aşevinin çevresinde toplanıyor.

Geçimini sağlamanın bile artık lüks haline geldiği bölgede Filistinliler, aşevine hayatta kalabilmek için son çare olarak başvuruyor.

Yemek sırası bekleyen Filistinliler

Aşevinde yetişkinler ve çocuklar, bir hayır kurumu tarafından hazırlanan çorbadan alabilmek için sıra bekliyor.

Bazı günler ihtiyaç sahiplerinin sayısının çok fazla ve gıda miktarının kısıtlı olması nedeniyle sırada bekleyenlerin açlığı giderilemiyor.

Günde tek öğün

Filistinli 10 yaşındaki kız çocuğu Mariya Avace, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Yaklaşık 3 saat bekledikten sonra çorba alabilen Avace, "Günde bir öğün yemek yiyoruz. Sınır kapıları kapalı olduğu için un ve yiyecek bulunmuyor. Umarım bölgeye gıda ve benzin gelir; saldırılar durur." dedi.

Kamp sakinlerinden Yasir Şahin de açlığın artık günlük bir gerçeklik haline geldiğini vurgulayarak, "Evler boş, marketlerde gıda maddeleri bulunsa bile fiyatlar çok yüksek ve iş imkanı yok." diye konuştu.

Şahin, bir kilo unun 10 dolara, yağın 20 dolara, tuzun 5 dolara ve şekerin 30 dolara satıldığını belirterek, birçok ailenin çocuklarını doyurmasının imkansız hale geldiğini söyledi.

Ailesinin açlık koşullarında günde sadece bir öğünle yetinmek zorunda kaldığını söyleyen Şahin, "Sabah saat yedide biraz çorba ya da makarna alabilmek için geliyoruz." şeklinde konuştu.

Şahin, bölgeye uygulanan abluka nedeniyle gaz bulunmadığından yemeklerin aşevinde kumaş ve naylon yakılarak pişirildiğini belirtti.

Filistinli küçük çocuk Mahmud eş-Şeyh ise "Evimizde yiyecek hiçbir şey olmadığı için tek bir öğün yemek almak için geldim. Bu hem kahvaltı, hem öğle hem de akşam yemeğim olacak." ifadesini kullandı.

Yoğun kalabalık arasında bir öğün alıp alamayacağını bilmediğini belirten Şeyh, yine de şansının yaver gitmesini umut ettiğini söyledi.

-İsrail saldırılarının tahribatı devam ediyor

Ummu Yasir Tettar da 18 kişilik ailesini doyuracak bir lokma yemek alabilmek için burada olduğunu dile getirdi.

Tettar, "İnsanlar açlıktan ölüyor, ülkeler ise sadece izliyor. Ateşkes istiyoruz. Ailem günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor, çoğu gün ise bu öğünü bile sağlayamıyoruz." dedi.

Bölge sakinlerinden Fadi Hamad, "Aşevinden yemek alabilmek için saatlerce bekliyoruz. Çünkü evlerimizde yiyecek hiçbir şey yok. Sınır kapıları kapalı. Ablukanın kaldırılmasını ve savaşın sona ermesini diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Tehlikesi: Son Umut Aşevi - Son Dakika

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