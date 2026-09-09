Gazze'de ampute sporcular, Adidas'ın İsrail askerli reklamını protesto etti - Son Dakika
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Gazze'de ampute sporcular, Adidas'ın İsrail askerli reklamını protesto etti

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Gazze'deki Filistinli ampute sporcular, Adidas'ın kampanyasında eski İsrail askerine yer vermesini protesto ederek ürünlerini boykot etme kararı aldı. Federasyon Başantrenörü Halid el-Mebhuh, reklamı 'hakaret' olarak nitelendirirken, sporcular insani tutum çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinli sporcular, Alman spor giyim şirketi Adidas'ın ampute bireylere yönelik reklam kampanyasında eski İsrail askerini kullanmasını protesto ederek şirketin ürünlerini boykot kararı aldı.

Filistin Ampute Futbol Federasyonu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sporcuların antrenmanı öncesinde protesto gösterisi düzenledi.

Protesto sırasında sporcular, ampute bireylerin bakım ve rehabilitasyon haklarına dikkat çeken pankartlar taşıdı.

Uzuvlarını kaybeden kadın ve erkek sporcuların katıldığı gösteride, Adidas'ın kampanyasında eski İsrail askerini kullanmasına tepki gösterildi.

"Adidas'ın reklamı bizim için hakaret"

Filistin Ampute Futbol Federasyonu Başantrenörü Halid el-Mebhuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu büyük bir utanç. Adidas'ın reklamı Filistinliler ve Gazzeliler olarak bizim için bir hakarettir." dedi.

İsrail'in saldırılarının takımda yer alan kadın ve erkek sporcuların uzuvlarını kaybetmesine neden olduğunu, Gazze'deki spor altyapısını da yok ettiğini belirten Mebhuh, Adidas'ın İsrail'i kınamak yerine askerlerini tanıtım kampanyalarında ödüllendirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Gazze'de çok sayıda uzuv kaybı vakası bulunduğuna dikkati çeken Mebhuh, "Bu mağdurları destekleyen, onların spor yoluyla topluma yeniden kazandırılmasına yardımcı olan insani bir tutum bekliyorduk. Bunun yerine işgalle (İsrail ile) normalleşen ve mağdurların duygularını inciten felaket niteliğinde bir adım atıldı." ifadelerini kullandı.

Mebhuh, Adidas'tan küresel platformları üzerinden "resmi ve açık bir özür" dilemesini ve yalnızca Arapça hesaplarından açıklama yapmakla yetinmemesini istedi.

"Spor insanlık içindir"

Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu uzuvlarından birini kaybeden ve Gazze'deki ilk kadın ampute futbol takımında forma giyen Filistinli eski atlet Rozan Hayra da protestoya katıldı.

Hayra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Enkazların üzerinde ve ampüte bir bedenle mesajımı vermek istiyorum: Spor insanlık içindir, zulüm ve baskı için değil." dedi.

Adidas'ın daha önce ürünlerini beğendiği bir şirket olduğunu belirten Hayra, "Uzuvlarımızı kaybetmemize, hayatlarımızın yıkılmasına ve aç bırakılmamıza doğrudan neden olan İsrail ordusunu desteklediğini gördüğümde şaşkına döndüm." ifadelerini kullandı.

Hayra, "Üç yıllık savaş, yıkım ve acının ardından Adidas, mağdurların yanında olmak yerine acılarımızı artırıyor." diye konuştu.

Adidas gibi küresel bir şirketin Gazze'deki uzuvlarını kaybetmiş çocukları, kadınları ve yaşlıları desteklemesi gerektiğini belirten Hayra, şirketin bunun yerine "öldüren askeri ödüllendirmemesi gerektiğini" söyledi.

Gazze'de binlerce uzuv kaybı vakası

Gazze'deki uzuv kaybı vakalarının sayısı, protestocuların kampanyaya yönelik tepkilerinin dayandığı insani krizin boyutunu ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Mayıs 2026'da yayımladığı tahminlere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5 bin 161 ile 6 bin 710 arasında uzuv kesilmesi vakası yaşandı.

DSÖ, Gazze'de yaklaşık 43 bin kişinin hayatını kalıcı biçimde değiştirebilecek yaralanmalar geçirdiğini, bunların yaklaşık 10 bininin çocuk olduğunu ve ciddi uzuv yaralanmalarının sayısının 22 bini aştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) son verilerine göre de Gazze'deki uzuv kaybı vakalarının yaklaşık yüzde 18'ini çocuklar oluşturuyor. Bölgede çocuklara yönelik uzmanlaşmış rehabilitasyon hizmetlerinin bulunmadığı belirtiliyor.

Uzuv kaybı yaşayanların sorunları amputasyonla sona ermiyor. Bu kişilerin cerrahi müdahale, fizik tedavi, rehabilitasyon ve uygun protez uzuvlara ihtiyacı bulunuyor. Ancak Gazze'de rehabilitasyon hizmetleri için gerekli malzeme, ekipman ve ham maddelerde ciddi sıkıntı yaşanıyor.

DSÖ verilerine göre, Eylül 2024 ile Mayıs 2026 arasında durumları değerlendirilen 2 bin 277 ampute kişiden yalnızca 502'sine kalıcı protez uzuv sağlanabildi.

Adidas, gelen tepkiler ve boykot çağrılarının ardından pazartesi günü Arapça Instagram hesabından, eski İsrail askerinin yer aldığı kampanyayı başlattığı için özür dilemişti.

Adidas'ın Arapça Instagram hesabının yaklaşık 1,4 milyon, şirketin küresel hesabının ise 29,6 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Adidas, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de ampute sporcular, Adidas'ın İsrail askerli reklamını protesto etti - Son Dakika

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