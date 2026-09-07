Gazze'de Ateşkes Döneminde 1'i Çocuk 2 Filistinli Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Ateşkes Döneminde 1'i Çocuk 2 Filistinli Yaşamını Yitirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında yaralanan 1'i çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana saldırılarda 1344 Filistinli öldü, 4 bin 481 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 1'i çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinde dünkü İsrail saldırısında yaralanan Subhi el-Batrihi aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusunun birkaç hafta önce Gazze'nin kuzeyindeki ez-Zerka bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan 6 yaşındaki Davud Mikad isimli çocuk da yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1344 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 481'i de yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 651 Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes Döneminde 1'i Çocuk 2 Filistinli Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Emekli öğretmenden kahreden haber Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı!
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 13:05:40. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Ateşkes Döneminde 1'i Çocuk 2 Filistinli Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement