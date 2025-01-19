Gazze\'de Ateşkes Gecikti, İsrail Saldırılarında Devam Ediyor

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(ANKARA) - Gazze ateşkes anlaşmasının bugün Türkiye saatiyle 09.30'da yürürlüğe girmesi beklenirken, Hamas'ın serbest bırakılacak 3 rehinenin adını vermemesi nedeniyle başlayamadığı bildirildi. Hamas, bu gecikmenin teknik bir arızadan kaynaklı olduğunu ve ateşkesin şartlarına bağlı olduklarını açıkladı. İsrail, ateşkes anlaşmasına dakikalar kala saldırılarını sürdürdü. İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Hamas taleplerimizi karşılamadığı sürece saldırmaya devam edeceğiz" denildi.

Gazze ateşkes anlaşmasının bugün Türkiye saatiyle 09.30'da yürürlüğe girmesi bekleniyordu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesin, "Hamas'ın serbest bırakılacak rehinelerin isim listesini verene kadar başlamayacağını" duyurdu. Hamas'ın rehinelerin listesini serbest bırakılmalarından 24 saat önce vermesi gerektiği belirtilirken, bugün üç kadın rehinenin serbest bırakılacağı ancak kimlerin serbest kalacağının henüz belli olmadığı bildirildi.

Netanyahu'nun açıklamasından kısa bir süre sonra Hamas, ateşkese bağlılığını teyit eden resmi bir açıklama yayınladı ve serbest bırakılacak rehinelerin isimlerindeki gecikmenin teknik sorunlardan kaynaklandığını belirtti. İsrail merkezli internet haber kuruluşu Ynet News'e konuşan kaynak, Hamas üyelerinin "Elçiler aracılığıyla fiziksel olarak iletişim kurduğunu ve İsrail askeri uçakları hala üzerlerindeyken rehinelerin isimleri ve yerleri konusunda anlaşmanın zaman aldığını" söylemişti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Baş Sözcüsü Yarbay Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Hamas'ın aynı gün serbest bırakılması gereken üç rehinenin isimlerini vermemesi nedeniyle yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesin ertelendiğini duyurdu.

Filistinliler, geri dönmek için hazırlanırken; İsrail, saldırılarını sürdürüyor

Öte yandan Filistinlilerin Cebeliye ve Beyt Lahya bölgelerine dönmeye başladığı bildirildi. Gazze'de yerlerinden edilen insanlar mahallelerine dönmek üzere hazırlıklarını yaparken, İsrail güçleri, bir aileden beş kişinin öldürüldüğü Han Yunus da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin pek çok noktasında saldırılarını sürdürdü. Filistin Sivil Savunması, ateşkes anlaşmasının ilan edildiği 15 Ocak Çarşamba gününden bu yana İsrail güçlerinin çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 122 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın kuzey ve batı bölgelerine dört saldırı düzenlediği bildirildi.

Filistin medyası ayrıca İsrail'in Deyr el-Belah kentinin merkezindeki bir depoya ve Han Yunus kenti yakınlarındaki Abasan kasabasına da hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Ancak, hayatını kaybeden insanlar konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru olarak adlandırılan bölge de dahil olmak üzere güneyden kuzeye doğru hareket etmenin tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin geçici olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, ulusal bir konuşmada İsrail'in gerekirse savaşa devam etme hakkına sahip olduğunu bildirdi.

IDF'den yapılan açıklamada, "Hamas taleplerimizi karşılamadığı sürece saldırmaya devam edeceğiz" denildi.

İsrail ordusu, çekilmeye başladı

İsrail ordusunun araçlarını güney kentinin merkezinden çekmeye başladığı bildirildi. Ordunun Gazze'nin Mısır'la olan güney sınırı boyunca uzanan ve Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan bölgeye geri çekildiği belirtildi. Refah'taki İsrail birliklerinin de merkezden çekilmeye başladığı söylendi.

Rehine takası bugün nasıl gerçekleştirilecek?

Anlaşmaya göre Hamas, bugün İsrail hapishanelerinde tutulan çoğu kadın ve çocuk 95 Filistinli karşılığında, hayatta olan üç kadın esiri serbest bırakacak. Rehine takası yerel saatle 16: 00'dan sonra başlayacak. Esirlerin serbest bırakılması Kızıl Haç'ın gözetimiyle gerçekleştirilecek.

Ayrıca İsrail askerleri Gazze'nin nüfus merkezlerinden geri çekilmeye başlayacak. İlk altı hafta içinde İsrail birlikleri Gazze'nin İsrail sınırı boyunca yaklaşık bir kilometre genişliğinde bir tampon bölgeye çekilecek.

İsrail, ayrıca Gazze'ye uyguladığı ablukayı hafifletecek ve insani yardım malzemesi taşıyan 600 kamyonun girişine izin verecek. BM ve yardım kuruluşları Filistin bölgesine giriş noktalarında bekleyen malzemeleri olduğunu ve gıda, su, ilaç ve barınak malzemelerinin sevkiyatını arttırmaya hazır olduklarını söyledi.