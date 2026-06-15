Ateşkes var, saldırı yok: Gazze'de 2 ölü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri 3 yaşında çocuk diğeri kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide beldesinde Filistinlilerin bulunduğu bir alanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Nadiye Kemal Ayaş isimli kadının, evinin hemen yakınını hedef alan söz konusu İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın Vadi es-Salka bölgesine ateş açtı.

Açılan ateşte 3 yaşındaki Rayan Beha Ebu el-Acin hayatını kaybetti, küçük çocuğun babası ise yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, bölgeye hemen her gün saldırılarını sürdürüyor.