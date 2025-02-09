Gazze'de Ateşkes Sonrası Acı Bilanço

Güncel

İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırılarının ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 7'si enkaz altından çıkarılan 8 Filistinlinin daha naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 189'a, yaralı sayısının da 111 bin 640'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail saldırısında 1 kişinin daha öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala ulaşılamayan cenazelerin olduğuna dikkati çekilen açıklamada, son 24 saatte enkaz altından 7 kişinin daha naaşının çıkarıldığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.

Maruf, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 61 bin 709'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 47 bin 487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14 bin 222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu." demişti.