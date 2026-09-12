Gazze'de ateşkes sonrası İsrail saldırılarında 1369 kişi öldü - Son Dakika
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Gazze'de ateşkes sonrası İsrail saldırılarında 1369 kişi öldü

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İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 783'e yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana ise 1369 kişi öldü, 4 bin 627 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 783'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 10 kişinin naaşıyla 56 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1369 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 627 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 783'e, yaralı sayısının 174 bin 738'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de ateşkes sonrası İsrail saldırılarında 1369 kişi öldü - Son Dakika

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