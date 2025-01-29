Gazze'de Ateşkes ve Yardım Görüşmesi

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile "Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin güçlendirilmesi ve insani yardım imkanlarını" ele aldı.

Eş-Şeyh, X hesabındaki paylaşımında, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüştüğünü belirterek, Mısır'ın Filistin halkını ve haklı davasını destekleme konusundaki tutumu ve çabaları için kendisine teşekkür ettiğini kaydetti.

Görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkesi güçlendirme ve insani yardım imkanlarının tartışıldığını aktaran Şeyh, açıklamasında "Filistin halkının topraklarında kalmasına destek ve tehcir edilmelerinin kati reddi vurgulandı" ifadelerine yer verdi.