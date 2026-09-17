Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 5 kişi öldü, 28 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 5 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 1386 kişinin öldüğünü, 4 bin 784 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1386 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 784 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 821'e, yaralı sayısının 174 bin 897'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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