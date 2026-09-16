Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 6 kişi öldü, 71 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 6 kişi öldü, 71 kişi yaralandı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 71 kişinin yaralandığını açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana can kaybı 1381'e, yaralı sayısı 4 bin 757'ye yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1381 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 757 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 795'e, yaralı sayısının 174 bin 869'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 6 kişi öldü, 71 kişi yaralandı - Son Dakika

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