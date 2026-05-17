Gazze'de Ateşkese Rağmen Yıkım Devam Ediyor

17.05.2026 13:34
İsrailli askerin paylaştığı görüntüler, Gazze'de ateşkes olmasına rağmen yıkım faaliyetlerini ortaya koydu.

İsrailli bir askerin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen yıkım faaliyetlerinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Filistin Hükümeti İletişim Merkezi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrailli askerin çektiği görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İsrail saldırılarında kısmen yıkılan ev ve binalardan geriye kalan yapıların iş makineleri ve kepçelerle tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görülüyor.

Görüntüler, çok sayıda bina ve yaşam alanının enkaza dönüştüğünü, bölgedeki altyapının ise büyük ölçüde tahrip edildiğini yansıtıyor.

Yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda ayakta kalan yapıların da sistematik biçimde yok edildiği dikkati çekerken, bölgede yaşamı sürdürebilecek herhangi bir unsurun neredeyse kalmadığı görülüyor.

Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun saldırı ve yıkım faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda on binlerce Filistinli hayatını kaybederken, bölgedeki konutların ve sivil altyapının büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Uluslararası kuruluşlar, Gazze'deki yıkımın insani krizi daha da derinleştirdiği ve sivillerin bölgeye dönüşü ile yeniden yaşam kurma imkanlarını ciddi şekilde zorlaştırdığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

