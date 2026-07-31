Gazze'de Ateşkesin İkinci Aşaması - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkesin İkinci Aşaması

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Gazze Barış Kurulu, Hamas'ın silah bırakmasını ve İsrail'in çekilmesini öngören yol haritasını açıkladı.

Gazze Barış Kurulu, ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için duyurduğu yol haritasının detaylarını paylaşarak Hamas'ın silah bırakması ile İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanlardan çekilmesinin eş güdümlü bir şekilde aşamalı yürütüleceğini açıkladı.

Gazze Barış Kurulu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki kurumsal hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Planı'nın ilerletilmesi için hazırlanan yol haritasının 15 maddeden oluştuğu bildirildi.

Barış Kurulu ile ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin sonraki aşamasının uygulanmasına ilişkin "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kurul, arabulucu ülkelerle birlikte Hamas'ın ayrıntılı yol haritasını kabul etti.

Ateşkes ve sürecin denetlenmesi

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için duyurulan taslağa göre, ilk aşamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi ve bölgeye insani yardım girişini sağlaması öngörülüyor.

Aynı süreçte Hamas ve bölgedeki diğer Filistinli grupların da her türlü askeri faaliyetlerini sona erdirmesi gerekiyor.

Sürecin denetiminin Barış Kurulu'nun kurduğu Uluslararası Doğrulama Komitesi (IVC) tarafından yapılacağını içeren taslağa göre, mekanizmanın işlemesi için tarafların taahhütlerinin sahada hayata geçmesi şart koşuluyor.

IVC'nin, yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini yerinde onaylamasının ardından bir sonraki adıma geçileceği belirtilirken, sürecin önceden belirlenen bir takvime göre değil, her adımın karşılıklı olarak atıldığının ve doğrulandığının teyit edilmesinin ardından ilerleyeceği bildirildi.

Gazze'de yönetim NCAG'ye devredilecek

Gazze Şeridi'nde tüm sivil ve güvenlik yetkisinin Gazze Yönetimi Ulusal Komitesine (NCAG) devredilmesi, Hamas ve Filistinli diğer grupların askeri ya da sivil yönetime katılmaması öngörülüyor.

Öte yandan geçiş sürecinde Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacağı ve mali denetimi gerçekleştireceği bildirildi.

Silahsızlanma ve iç güvenlik

Taslağa göre, Gazze'de iç güvenlik tamamen NCAG'ye devredilirken, sokak gösterileri, askeri geçit törenlerinin yasaklanması ve bir toplumsal barış anlaşmasının imzalanması öngörülüyor.

Süreç içinde toplanacak silahların hiçbirinin İsrail'e veya başka bir tarafa teslim edilmeyeceği dikkat çekerken, envanterin tamamının Gazze Şeridi Yönetimi Ulusal Komitesi'nin sorumluluğunda olacağı aktarıldı.

Ağır silahların, askeri üretim tesislerinin, mühimmat depolarının ve tünellerin kademeli olarak imha edileceği belirtildi.

Uluslararası İstikrar Gücü ve İsrail'in çekilme süreci

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin önceden belirlenmiş sabit bir tarihe bağlı olmadığı ancak Kapsamlı Barış Planı kapsamında silahsızlanma sürecinde kaydedilen ve IVC tarafından doğrulanan ilerlemelere bağlı olacağı belirtildi.

Bu doğrultuda adımların karşılıklı olarak atılacağı kaydedilirken, bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) İsrail güçleri ile NCAG bölgeleri arasında ayrım hattı oluşturacağı, insani yardımların güvenliğini sağlayacağı ve NCAG bünyesindeki polis biriminin eğitimini desteklemekle görevlendirileceği aktarıldı.

Gazze'nin yeniden inşası

Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için mali kaynaklar ve finansmanın, Barış Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi tarafından hazırlanacak ve denetlenecek plan ve takvim doğrultusunda uluslararası standartlara uygun yürütüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkesin İkinci Aşaması - Son Dakika

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