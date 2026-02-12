Deyr el-Belah'da Yangın: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Deyr el-Belah'da Yangın: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

12.02.2026 00:30
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra çıkan yangında 16 yaşındaki bir kız ile 2 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti, anne ile diğer bir kardeş ise yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir çadırda çıkan yangında 16 yaşındaki Şehd Mahmud el-Medhun olay yerinde yaşamını yitirdi. 2 yaşındaki Adem ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yangında 43 yaşındaki anne Enam el-Medhun ile 1 yaşındaki Sidra yaralandı. Yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları, yangının annenin çocuklarına yemek hazırladığı sırada çıktığını ve kısa sürede yayıldığını aktardı.

Alevlerin yakındaki bir çadıra daha sıçradığı ve iki çadırın tamamen yandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde dün akşam saatlerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda çıkan yangında 16 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, annesi ve iki kardeşinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail'in geniş çaplı yıkıma yol açan saldırıları nedeniyle sivil yerleşim alanlarının büyük ölçüde tahrip edildiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinli, güvenli barınma imkanından yoksun şekilde çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede elektrik kesintileri ve yakıt kıtlığı nedeniyle ısınma ve yemek pişirme için kullanılan ilkel yöntemler, temel güvenlik standartlarından yoksun çadırlarda yangın riskini artırarak Filistinlilerin hayatını tehlikeye atıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:06
