Gazze'de Çadırlara Saldırı: 4 Ölü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırı sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yerinden edilen vatandaşların kaldığı çadırları bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin bombalanan çadırlarda 3 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralıyı çıkardığı ifade edildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bazı vatandaşları hedef aldı. Saldırıda en az bir Filistinli yaşamını yitirdi, bazı kişiler yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 361 Filistinli öldü, 107 bin 803 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.