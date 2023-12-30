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Gazze'de can kaybı 21 bin 672'ye yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 21 bin 672'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi. İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 165 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı. Saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 70'i çocuk ve kadın. Yaralı ve hasta olan 5 binden fazla sivilin yurt dışına çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Gazze\'de can kaybı 21 bin 672\'ye yükseldi
30.12.2023 - 19:28,
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- Gazze'de can kaybı 21 bin 672'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 165 kişinin hayatını kaybettiği, 250 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 672'ye, yaralı sayısının ise 56 bin 165'e yükseldiği kaydedildi. Saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğu ifade edildi.

Yaralı ve hasta olan 5 binden fazla sivilin hayatının kurtarılması için yurt dışına çıkarılması gerektiği vurgulandı. Sağlık Bakanlığının, yaralı ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkışını kolaylaştırmak amacıyla tüm taraflarla etkili mekanizmalar bulmak amacıyla sabah saatlerinde Dünya Sağlık Örgütü ile görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 21 bin 672'ye yükseldi - Son Dakika
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