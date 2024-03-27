Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e yükseldi İsrail, Bureij mülteci kampını vurdu: 1 ölü - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e yükseldi İsrail, Bureij mülteci kampını vurdu: 1 ölü

Gazze\'de can kaybı 32 bin 414\'e yükseldi İsrail, Bureij mülteci kampını vurdu: 1 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 490'a, yaralı sayısı ise 74 bin 889'a yükseldi. İsrail ordusu, 173 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bureij mülteci kampına yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

27.03.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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- Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e yükseldi

İsrail, Bureij mülteci kampını vurdu: 1 ölü

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 490'a, yaralı sayısı ise 74 bin 889'a yükseldi.

İsrail ordusu, 173 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 76 kişinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 490'a, yaralı sayısının ise 74 bin 889'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail, Bureij mülteci kampını vurdu

İsrail güçleri hava saldırılarında Bureij mülteci kampını da hedef aldı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan Bureij mülteci kampına yönelik saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e yükseldi İsrail, Bureij mülteci kampını vurdu: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e yükseldi İsrail, Bureij mülteci kampını vurdu: 1 ölü - Son Dakika
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