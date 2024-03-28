- Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye yükseldi
GAZZE - İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 62 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 552'ye yükseldi.
İsrail ordusunun 174 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 552'ye, yaralı sayısının ise 74 bin 980'e yükseldiği belirtildi.
İsrail, Kızılay çalışanlarını serbest bıraktı
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus'ta bulunan Al-Amal Hastanesi'ndeki baskın sırasında alıkoyduğu 7 çalışanı 47 gün sonra serbest bıraktığı bildirildi. Açıklamada, Filistin Kızılayı çalışanı 8 kişinin daha İsrail hapishanelerinde tutulduğu ve durumlarının bilinmediği kaydedildi.
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Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen iftarda koruyucu ailelerle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Köşger, Adana'nın koruyucu aile sıralamasında 4. olduğunu belirterek, çocuklara sahip çıkmanın önemini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de programa katıldı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi. Yılmaz, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıttı. Konuşmasında, depremzedelere desteklerinin devam edeceğini belirten Yılmaz, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.
Trabzon'un Maçka, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde aile sağlığı merkezleri ile 112 acil sağlık hizmet binalarının inşası devam ediyor. Maçka ilçesindeki inşaatın 15 Nisan'da tamamlanması planlanırken, Akçaabat ilçesindeki iki aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri binasının tamamlanmasıyla kısa sürede hizmete başlayacağı belirtildi. Çarşıbaşı ilçesinde ise Yavuz Aile Sağlığı Merkezi binasının tamamlanma tarihi 26 Nisan olarak açıklandı.
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