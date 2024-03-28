Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye yükseldi

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 62 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 552'ye yükseldi. İsrail ordusunun 174 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 552'ye, yaralı sayısının ise 74 bin 980'e yükseldiği belirtildi. İsrail, Kızılay çalışanlarını serbest bıraktı Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus'ta bulunan Al-Amal Hastanesi'ndeki baskın sırasında alıkoyduğu 7 çalışanı 47 gün sonra serbest bıraktığı bildirildi. Açıklamada, Filistin Kızılayı çalışanı 8 kişinin daha İsrail hapishanelerinde tutulduğu ve durumlarının bilinmediği kaydedildi.

28.03.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 62 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 552'ye yükseldi.

İsrail ordusunun 174 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 552'ye, yaralı sayısının ise 74 bin 980'e yükseldiği belirtildi.

İsrail, Kızılay çalışanlarını serbest bıraktı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus'ta bulunan Al-Amal Hastanesi'ndeki baskın sırasında alıkoyduğu 7 çalışanı 47 gün sonra serbest bıraktığı bildirildi. Açıklamada, Filistin Kızılayı çalışanı 8 kişinin daha İsrail hapishanelerinde tutulduğu ve durumlarının bilinmediği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı
    20:26 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı

    Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.

  • Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, koruyucu ailelerle iftarda buluştu
    20:25 Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, koruyucu ailelerle iftarda buluştu

    Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen iftarda koruyucu ailelerle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Köşger, Adana'nın koruyucu aile sıralamasında 4. olduğunu belirterek, çocuklara sahip çıkmanın önemini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de programa katıldı.

  • Türk Kızılay Genel Başkanı Hatay'da depremzedelerle iftarda buluştu
    20:23 Türk Kızılay Genel Başkanı Hatay'da depremzedelerle iftarda buluştu

    Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi. Yılmaz, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıttı. Konuşmasında, depremzedelere desteklerinin devam edeceğini belirten Yılmaz, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.

  • Trabzon'da Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmet Binaları İnşa Ediliyor
    20:23 Trabzon'da Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmet Binaları İnşa Ediliyor

    Trabzon'un Maçka, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde aile sağlığı merkezleri ile 112 acil sağlık hizmet binalarının inşası devam ediyor. Maçka ilçesindeki inşaatın 15 Nisan'da tamamlanması planlanırken, Akçaabat ilçesindeki iki aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri binasının tamamlanmasıyla kısa sürede hizmete başlayacağı belirtildi. Çarşıbaşı ilçesinde ise Yavuz Aile Sağlığı Merkezi binasının tamamlanma tarihi 26 Nisan olarak açıklandı.


19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:59 YSK’dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı YSK'dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı
18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
19:29 Kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
16:28 ABD’de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu ABD'de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 20:24:24. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement