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- Gazze'de can kaybı 32 bin 70'e yükseldi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 70'e, yaralananların sayısı ise 74 bin 298'e yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 168'inci günde de devam ediyor. İsrail, Filistinlilerin bombardımandan kaçarak sığındığı tüm noktaları hedef alırken, can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatteki İsrail saldırılarında 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgede saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 70'e, yaralananların sayısının ise 74 bin 298'e yükseldiği bildirildi.