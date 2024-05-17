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- Gazze'de can kaybı 35 bin 303'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 35 bin 303'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 224 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının ise 79 bin 261'e yükseldiği belirtildi.

"630 binden fazla kişi Refah'tan ayrıldı"

İsrail'in geniş çaplı kara saldırısı öncesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan mahallelere 6 Mayıs'ta tahliye emri vermesinin ardından binlerce kişinin bölgeden göçü de sürüyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze halkı zorla yerinden edilmeye devam ediyor. Refah'a yönelik askeri saldırının başladığı 6 Mayıs'tan bu yana 630 binden fazla kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Birçoğu, şu anda zor şartlardaki son derecede kalabalık olan Deyr El Balah kentine sığındı" ifadeleri kullanıldı.