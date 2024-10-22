Gazze'de Can Kaybı 42.600'ü Aştı

GAZZE, 22 Ekim (Xinhua) -- İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde taşıyan insanlar, 21 Ekim 2024.
Gazze'deki sağlık yetkililerinden alınan son verilere göre İsrail'in devam eden saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 42.600'ü aştı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
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