Gazze'de Can Kaybı 46 Bin 707'ye Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 46 Bin 707'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı artıyor; ölü sayısı 46.707, yaralı 110.265.

15.01.2025 14:50
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İsrail'in 467 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının 110 bin 265'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 466 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 6 katliamda, 62 kişinin hayatını kaybettiği ve 253 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının da 110 bin 265'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 46 Bin 707'ye Yükseldi - Son Dakika

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