Gazze'de Can Kaybı 61 Bin 897'ye Yükseldi - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 61 Bin 897'ye Yükseldi

16.08.2025 17:52
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 arttı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 61 bin 897'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Bugün Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 385 yaralının getirildiği belirtildi.

Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 897'ye, yaralı sayısının da 155 bin 660'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise 10 bin 362 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

Yardım dağıtım noktalarındaki saldırılar

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise son 24 saatte 26 Filistinlinin öldüğü, 175 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Böylelikle 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 1924'e, yaralananların sayısının da 14 bin 288'e çıktığı kaydedildi.

Açlık ve yetersiz beslenme sonucu ölenler

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk, 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 108'i çocuk, 251'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

