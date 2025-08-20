Gazze'de Can Kaybı 62 Bin'i Geçti - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 62 Bin'i Geçti

20.08.2025 14:04
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 62,122'ye yükseldi; yaralı sayısı 156,758.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 58 artarak 62 bin 122'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 58 ölü ve 185 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 576 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 44 bin 717 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 18 kişinin öldürüldüğü, 14 bin 947 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 49'unun yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 269'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 122'ye, yaralıların sayısının 156 bin 758'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

12:17
