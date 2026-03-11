Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 135'e Ulaştı - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 135'e Ulaştı

11.03.2026 14:50
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 135'e yükseldi, yaralı sayısı 171 bin 830.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 135'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 1 Filistinlinin naaşı ile 2 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 650 kişinin öldürüldüğü, 1732 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 135'e, yaralı sayısının 171 bin 830'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 135'e Ulaştı
