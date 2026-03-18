Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 253'e Çıktı
Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 253'e Çıktı

18.03.2026 17:46
İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 72 bin 253 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 253'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 4 ölü ve 14 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 677 kişinin öldürüldüğü, 1813 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 253'e, yaralı sayısının da 171 bin 912'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Kuveyt’te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı Kuveyt'te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
DSÖ’den Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı DSÖ'den Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
ABD Büyükelçisi Netanyahu’nun hayatta olup olmadığını kontrol etti ABD Büyükelçisi Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti
Bir ayrılık daha Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor

17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
