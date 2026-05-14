Gazze'de Can Kaybı 72 Bine Ulaştı
Gazze'de Can Kaybı 72 Bine Ulaştı

14.05.2026 13:38
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 744'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 24 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.??????

Kaynak: AA

Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
