Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 386'ya Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 386'ya Yükseldi

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 386'ya, yaralı sayısı 174 bin 250'ye ulaştı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 386'ya çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri yeni saldırıda, diğeri daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve cenazesi enkazdan yeni çıkarılan 2 kişinin naaşı ile 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1258 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 139 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 807 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 386'ya, yaralı sayısının 174 bin 250'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 386'ya Yükseldi - Son Dakika

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