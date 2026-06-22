Gazze'de Can Kaybı 73 Bine Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 73 Bine Yükseldi

22.06.2026 14:01
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 35'e ulaştı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 35'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

BUna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1024 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 260 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 35'e, yaralı sayısının 173 bin 368'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 73 Bine Yükseldi - Son Dakika

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