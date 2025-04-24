İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü, ikisi ağır olmak üzere 3 askerinin yaralandığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda tank şoförü olan bir askerin öldüğü belirtildi.
Çatışmalarda, ikisi ağır olmak üzere 3 askerin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 408'e yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Çatışmalar: 1 İsrail Askeri Öldü - Son Dakika
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