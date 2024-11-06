Gazze'de Cerrah Eksikliği Yaralıları Kaybettiriyor

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İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaralıların cerrah eksikliği nedeniyle kurtarılamadığı belirtildi.

Deyr el-Belah kentindeki Kemal el-Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 25 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personelinin çoğunu gözaltına aldığını hatırlattı.

Hastanenin hala abluka altında olduğunu ve sadece iki doktor ve birkaç hemşirenin kaldığını aktaran Ebu Safiyye, "Maalesef cerrahi uzman eksikliği nedeniyle çok sayıda yaralıyı kaybettik. Çoğu vaka cerrahi müdahale gerektiriyor ve sağlık ekipleri gözaltına alındıktan sonra İsrail ordusu cerrahi ekiplerin girişine izin vermedi." dedi.

İsrail'in hedef alması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tek bir ambulansın bile olmadığını dile getiren Ebu Safiyye, bu durumun da hastaneye ulaştırılamadığı için çok sayıda yaralının sokaklarda ölmesine neden olduğunu vurguladı.

Gelişigüzel saldırılar devam ediyor

Hastanenin dün ve önceki gün de gelişigüzel şekilde bombalandığını ifade eden Ebu Safiyye, saldırılarda görevde olan sağlık personeli ve çocukların yaralandığını paylaştı.

Kamal Advan Hastanesi Müdürü, "İsrail bombardımanının durdurulması için dünyaya, uluslararası ve insani kuruluşlara müdahale çağrısında bulunduk ancak maalesef herhangi bir yanıt alamadık." dedi.

Ebu Safiyye, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada her yerden üzerlerine kurşun ve top mermisi yağdığını ifade etmiş, hastanede 19'u çocuk, 4'ü yenidoğan olmak üzere 120 hasta ve yaralı bulunduğunu aktarmıştı.

Öte yandan, El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı yazılı açıklamayla DSÖ ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden, hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt tedarikinde bulunmalarını istemişti.

Açıklamada, hastaneye 5 Ekim'den bu yana yakıt girmediği ve stokların tükenmek üzere olduğu, sağlık hizmetinin devam etmesi için acil ilaç, tıbbi malzeme, kan ünitesi, gıda ve suya ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı.