Gazze\'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası

GAZZE, 24 Şubat (Xinhua) -- Gazze genelinde cumartesi günü başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasının üçüncü turu kapsamında Filistinli çocuklara aşı yapıldı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü ve BM Çocuklara Yardım Fonu'nun, Gazze'deki aşırı kalabalık barınaklarda su, sanitasyon ve hijyen altyapısının zarar görmesi nedeniyle mevcut koşulların çocuk felci virüsünün yayılmasını kolaylaştırabilecek ideal ortamlar oluşturduğu konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.
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