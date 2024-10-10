Gazze'de Çocuk Felci Aşısı Kampanyası Başlıyor

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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunun 14 Ekim'de başlayacağını, İsrailli yetkililerle "bölgelere yönelik insani aralar" üzerinde anlaşma sağlandığını bildirdi.

Russell, konuya ilişkin X soysal medya hesabından mesaj paylaştı.

UNICEF'in çocuklara bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için A vitamini takviyesi sağlayacağını de kaydeden Russell, Gazze'de çocukların hijyen standartlarının çok kötü olduğunu anımsattı.

Russell, Gazze'de çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunun 14 Ekim'de başlayacağını belirterek, "Bölgelere yönelik insani aralar üzerinde anlaşma sağlandı. Tüm tarafların bu aralara saygı duyması kilit önem taşıyor. Aksi takdirde, çocukları aşılamak mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.

UNICEF'in gerekli hazırlığı yaptığını ve çocuk felcinin yayılmasını engellemek için aşılamaya hazır olduğunu aktaran Russell, "İlk turdaki başarı, anlaşmalara sadık kalınca işin tamamlanabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İlk tur 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.