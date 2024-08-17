Gazze'de çocuk felci vakası görüldü - Son Dakika
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Gazze'de çocuk felci vakası görüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

17.08.2024 00:16
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının doğrulandığı belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

Gazze'de "çocuk felci virüsü" endişesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de çocuk felci vakası görüldü - Son Dakika

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