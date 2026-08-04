Gazze'de Çocuklar Hedefte - Son Dakika
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Gazze'de Çocuklar Hedefte

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BM, İsrail askerinin Gazze'de çadır sınıfta eğitim gören bir öğrenciye ateş açtığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerinin açtığı ateş sonucu Gazze'de çadır sınıflarda eğitim gören öğrencilerden birine "kurşun isabet ettiği", yaralı öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporları doğrultusunda, işgal altındaki Gazze ile Batı Şeria'daki gelişmeleri aktardı.

Haq, "Bugün Gazze Şehri'ndeki OCHA ofisi çalışanlarımız, bir çadır sınıfta bulunan altıncı sınıf öğrencisinin kurşun isabet etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi." dedi.

OCHA'nın, Gazze'de çocuklara yönelik eğitim mekanları dahil İsrail'in bölgeye saldırılarının sürdüğü yönündeki raporlarına işaret eden Haq, bu nedenle Gazze'nin "siviller için güvensiz olmaya devam ettiğini" kaydetti.

Haq ayrıca dün İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde evlerin yanı sıra "bölgede ayakta kalan son okulu da yıktığı" bilgisini paylaştı.

İsrail'in geçen hafta, Gazze'de "Sarı Hat" ismiyle bilinen hattın yakınlarındaki okul bahçesine sığınan yaklaşık 12 ailenin çadırlarını yıktığını ve yeni beton bloklar yerleştirdiğini hatırlatan Haq, bunun, İsrail makamlarının erişim kısıtlaması getirdiği alanları daha da genişletmesi anlamına geldiğini belirtti.

Farhan Haq, İsrail'in Gazze civarındaki enkazları kaldırmak suretiyle "soykırım kanıtlarını yok ettiğine" yönelik raporlardan haberdar olduklarını söyleyerek, "Gazze sakinlerinin normal bir hayata dönebilmesi ve yaşananlarla ilgili olarak hesap verilebilirliğin sağlanması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Haq, İsrail makamlarının, 1000'den fazla Filistinli sakinin bölgeyi terk etmeleri yönünde baskı gördüğü El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde bir okulun bazı kısımlarını yıktığını ifade etti.

Haq, "Batı Şeria genelinde şu anda 80'den fazla Filistin okulu yıkım veya buna ilişkin emirlerle karşı karşıya bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuklar Hedefte - Son Dakika

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